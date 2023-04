Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O acidente com um carro na praça de pedágio da BR-369 de Arapongas, no norte do Paraná, nesta terça-feira (25) pode ter sido causado por uma picada de abelha no condutor. A informação é da Polícia Rodoviária Federal, que ainda apura o caso.

A informação seria do passageiro do veículo à PRF. O motorista foi encaminhado em estado grave ao Honpar e o passageiro para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O carro bateu contra uma mureta do pedágio e capotou.

As cancelas de pedágio no Paraná estão desativadas desde novembro de 2021, quando os contratos de concessão das rodovias encerraram e as empresas de pedágio tiveram que se retirar. Os novos contratos de pedágio ainda não possuem prazo para serem retomados. Enquanto isso, as praças seguem desativas e ccom manutenção e sinalização de responsabilidade dos governos estadual e federal.