O piloto paranaense Otávio Augusto Munhoz, de Londrina, no Norte do Paraná, que estava desaparecido havia 12 dias, foi encontrado com vida neste domingo (10). O avião privado que ele pilotava caiu no dia 27 de setembro, no meio de uma floresta em Roraima.

Ainda não se sabe como o piloto foi localizado. De acordo com as primeiras informações, Otávio está debilitado e foi levado para Boa Vista, capital do estado.

No dia seguinte à queda, a aeronave foi encontrada destroçada pela Força Aérea Brasileira (FAB). A família do piloto chegou a arrecadar dinheiro para poder ir até Roraima auxiliar nas buscas. O resgate aconteceu na tarde de quinta-feira (29).

Otávio, que também é ex-policial militar, mora em Londrina e frequentemente faz serviços de transporta aéreo para outros estados.