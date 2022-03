Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em patrulhamento pela área central de Siqueira Campos/PR na noite de quinta-feira (17), policias militares abordaram um veículo VW/Gol, de cor prata, sendo encontrado em cima do banco do passageiro, uma pistola, Taurus, calibre 9mm, carregada com sete munições.

O condutor (32 anos) foi identificado, sendo constatado que não possuía o porte da arma. Ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.