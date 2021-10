Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar (PM) apreendeu cerca de 700 caixas de cigarros contrabandeados, que estavam escondidos em uma carreta bitrem. A apreensão aconteceu no município de Altônia, noroeste do Paraná.

Os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina em estradas rurais da cidade quando, pouco depois das 3 horas da madrugada deste sábado (30), observaram uma movimentação incomum em um matagal.

Ao se aproximarem do local, encontraram uma carreta bitrem estacionada em meio à mata. Várias pessoas, que estavam na área em que o caminhão estava estacionado, correram para dentro da mata.

De acordo com a PM, a carreta estava sendo carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga e o veículo foram apreendidos. Ninguém foi preso.