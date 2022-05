Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar apreendeu grande quantidade de maconha na tarde de terça-feira, 24, na cidade de Japira/PR.

Após informações de que três suspeitos desembarcaram de uma caminhonete e entraram em uma mata as margens da estrada rural Ubirajara, que liga os municípios de Ibaiti/PR e Japira/PR, onde os suspeitos levavam um involucro grande de cor branca e um enxadão, as equipes da Agência Local de Inteligência e Rádio Patrulha de Japira e Ibaiti, juntamente com a equipe Canil do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizaram buscas no local.

Os policiais localizaram um galão pequeno enterrado com invólucros fracionados de maconha e duas balanças, um galão grande contendo 37 tabletes de maconha e uma balança, e nos outros três locais distintos foram localizados mais tabletes da mesma droga, totalizando 51 tabletes de maconha, pesando 31 kg.