Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos por tráfico drogas, após ele ser flagrado com porções de maconha, cocaína e um revólver com oito munições intactas em um ponto de tráfico, em Santo Antônio da Platina/PR.

As equipes deflagraram a ação policial contra a venda de drogas no bairro Villagio Planalto. Os PMs iniciaram a abordagem no local e apreenderam duas buchas de cocaína, uma porção maior da mesma droga, uma porção pequena de maconha, R$765 e um revólver com oito munições intactas.

O homem preso na ação policial foi encaminhado à 38ª Delegacia Regional de Polícia.