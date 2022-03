Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar apreendeu um VW/Saveiro com som extremamente alto na tarde de segunda-feira, 28, em Siqueira Campos/PR.

A equipe policial estava em patrulhamento pela rua Paraná, quando no cruzamento com a rua Piauí, um veículo com som extremamente alto estava transitando no local.

A abordagem foi feita e, de acordo com os policiais, o veículo apresentava pendências administrativas. A picape foi apreendida, sendo realizadas as devidas notificações, e o condutor encaminhado para o Termo Circunstanciado.