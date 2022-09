Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais Militares cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão na manhã de sábado, 24, na cidade de Cambará/PR.

De acordo com a PM, criminosos se estabelecerem no município a mando da facção PCC (Primeiro Comando da Capital) para atentar contra policiais que atuam no combate ao tráfico de drogas.

As diligências aconteceram na rua Floriano Ávila Sanches, no bairro Gonzaga, e foram levadas ao Ministério Público. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão. Também quatro pessoas foram detidas, 41 pedras de crack, 22,7 gramas de maconha, 70,4 gramas de cocaína, 39 pinos vazios, um pino com cocaína, nove celulares, uma parafusadeira e uma máquina de cartões foram apreendidos.