Policiais militares da Rádio Patrulha da 4ª Companhia evitaram um crime de feminicídio na madrugada desta quarta-feira (26) em Santo Antônio da Platina/PR, e prenderam um homem de 35 anos em flagrante.

O caso aconteceu por volta das 2h na rua Maria Marcelino de Lima, no Parque Pavão 3. A PM foi acionada pelo pai da vítima, após pedido de socorro da filha informando que ela estava sendo agredida pelo marido.

Quando os policiais chegaram ao local eles encontraram o portão aberto e um carro na garagem com o motor funcionando. A porta da cozinha estava aberta e havia uma criança dormindo em um carrinho de bebê. Ao entrar na residência, a equipe encontrou a vítima seminua no sofá da sala sendo asfixiada pelo marido.

A moradora disse aos policiais que estava na casa, quando o autor chegou embriagado e começou a dizer a ela para que saísse do imóvel. Em seguida o acusado começou agredir fisicamente a vítima com socos, empurrões, puxões de cabelo, jogando-a ao chão e com uma faca cortou a roupa da esposa, que pediu socorro ao pai.

A vítima entregou à equipe um papelote contendo cocaína e informou que a droga pertencia ao marido, salientando que ele já havia consumido outra porção idêntica. Questionado, o acusado disse ser usuário de droga.

O agressor recebeu voz de prisão pelos crimes de droga para consumo pessoal, lesão corporal e violência doméstica e foi conduzido à 38ª Delegacia Regional de Polícia.