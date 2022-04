Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), determinou que toda a PMPR faça uma homenagem ao cabo Ricieri Chagas, do 16.º Batalhão, no domingo (24) pela manhã. O cabo morreu na manhã deste sábado (23), vítima de um tiro que levou na cabeça, durante ataque de criminosos à cidade de Guarapuava, no centro-sul do Paraná, no último domingo (17).

A determinação do coronel pede que, às 10h30, horário da morte encefálica do policial, todas as guarnições em serviço da PM e do Corpo de Bombeiros acionem as sirenes das viaturas, por um minuto. Ou então, que seja realizado o toque de silêncio pelo corneteiro da tropa, seguida de continência ao cabo Ricieri.

O coronel ainda determinou que as imagens sejam postadas nas redes sociais de cada unidade policial.

Luto oficial

Além das homenagens, o governador Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias em todo o Estado pela morte do cabo Ricieri . A homenagem entrou em vigor neste sábado (23), data da morte do policial militar.