Os motoristas que estão chegando ao Litoral do Paraná para o Carnaval são recebidos com uma campanha educativa da Polícia Militar, desenvolvida em parceria com a Rede de Postos Rota 400. A atividade consiste na entrega de adesivo para veículo com a frase “Sou Amigo da Polícia Militar”, acompanhada por orientações de segurança no carnaval feitas pelos profissionais dos postos e policiais militares.

A ação acontece em postos de combustíveis da Rede e na orla das praias de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. Turistas de várias regiões do Estado e também argentinos e paraguaios, além de moradores locais, são abordados pela campanha.

O trabalho educativo é uma iniciativa do 1º Comando Regional da PM (1º CRPM) para aproximar a Corporação da população local e os veranistas durante o Carnaval 2022. Nesta edição foram produzidos 5 mil adesivos que são colados nos carros com a autorização dos condutores.

O

comandante do 1º CRPM, coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, destaca que as ações sociais da Corporação têm tido bem aceitas pela população durante o Verão Paraná – Viva a Vida 2021/2022 no Litoral.

“As famílias procuram muito nossas equipes para buscar informações, orientações sobre área de banho com os bombeiros, buscam pulseiras de identificação de crianças nos módulos da PM, informações sobre segurança”, informa o coronel. “As exposições de carros antigos e os diversos segmentos de policiamento têm recebido mais atenção das pessoas, em especial das crianças”, detalhou.

“Tivemos a iniciativa de distribuir adesivos para materializar tudo o que temos de melhor, a amizade, o bom relacionamento com a comunidade. O adesivo, amplamente distribuído, é uma ação positiva que busca levar a polícia cada vez mais perto do cidadão”, acrescentou o coronel Ribas.

A campanha acontece durante o feriado nas cidades de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá e a distribuição está sendo feita com o auxílio dos frentistas, e também em bloqueios de via, durante abordagens e nos módulos móveis distribuídos na orla das praias.

gerente do posto Rota 400 Praia Mansa, Douglas de Queiroz, acredita que a presença da PM faz com que as pessoas se sintam mais protegidas. “Participamos porque acreditamos no serviço da Polícia Militar e na segurança. O posto é localizado numa região estratégica onde o pessoal chega e tem bastante movimento”, afirmou.

Durante as abordagens, os policiais militares aproveitam para interagir com as famílias, explicar algumas orientações de segurança, como acionar a PM pelo fone 190 ou pelo aplicativo 190 PR e, também, conscientizam os veranistas sobre o respeito às demais pessoas para evitar perturbação do sossego, normas de trânsito e condutas de boa convivência para um feriado tranquilo.

Ao chegar aqui, as pessoas encontram a Polícia Militar de braços abertos para esclarecer dúvidas e fazer um atendimento humanizado, ofertando um adesivo para lembrar que a PM está à disposição para atender 24 horas por dia. Aproveitamos a oportunidade para passar orientações para evitar som alto e tumulto na praia, e colaborar para criar um ambiente agradável para que todos possam aproveitar as praias com segurança e tranquilidade”, lembra a soldado Bruna Caroline Pedroso Ferreira, que trabalhou na distribuição dos adesivos em Matinhos.

Receptividade

Foto: AEN

As pessoas demonstram receptividade, muitas pediram para tirar fotos com o adesivo, inclusive as crianças. Famílias paraguaias e argentinas que pararam para abastecer também interagiram com os policiais, a exemplo de Tereza Miranda e o marido, Raimundo Silva, que vieram do Paraguai curtir as praias paranaenses. “Nos sentimos muito agradecidos por passar bem aqui na praia e muito mais seguros. O adesivo da Polícia Militar vai ficar por muito tempo no nosso carro” disse.

Deivdy Augusto Garcia Sganzer, de Cascavel, trouxe a família toda para descansar no feriado e aprovou a presença da PM logo na chegada à Matinhos. “Significa que estamos bem seguros e logo na chegada fomos recebidos pela Polícia, avisaram da parceria com o posto e já me senti seguro, acho que vou gostar do Carnaval por aqui”, afirmou.

Os moradores do Litoral também foram alcançados com a campanha e receberam o adesivo da PM e as dicas de segurança. “O policiamento está bem reforçado no Carnaval. Acho que para o cidadão de bem quanto mais segurança melhor, polícia na rua o bandido não vai ter tranquilidade”, afirmou Everton Montini Teixeira.

Natural de Ponta Grossa e morador de Matinhos, Paulo Rafael Ruteski trabalha com serviço de guincho e possui um caminhão repleto de figuras de super heróis. “Gosto dos personagens e muita gente também gosta. Agora vou ter o adesivo dos super heróis da vida real no meu caminhão, que merecem todo o reconhecimento pelo esforço que fazem por nós”, disse.

Para Melina Correia Branco, de Curitiba, vir ao Litoral para o Carnaval e ser atendida pela PM logo na chegada é muito importante. “Significa tranquilidade saber que a Polícia está à nossa disposição, fazendo nossa segurança e que podemos curtir o Carnaval em paz” afirma.