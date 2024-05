Em patrulhamento ostensivo pela Avenida José Leonel Silveira, em Quatiguá/PR, na noite de sexta-feira (3), por volta das 20h10, uma equipe da Polícia Militar avistou um suspeito saindo de uma residência conhecida como ponto de venda de drogas.

Ao proceder com a abordagem, os policiais presenciaram a fuga dos suspeitos pelos fundos da casa. Foi realizado um cerco na área, mas os indivíduos não foram localizados.

Durante a varredura no local da fuga, os policiais encontraram no chão porções de crack e maconha. As drogas apreendidas foram encaminhadas para a delegacia local e os suspeitos qualificados no Boletim de Ocorrência para as devidas providências.