Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo (3), após assaltar um supermercado no município de Joaquim Távora/PR.

A PM foi acionada logo após o crime, e com as características do assaltante localizou o suspeito em fuga nas proximidades do local do roubo. Ele foi abordado e flagrado com o dinheiro (R$ 261,60) levado do caixa da empresa e um celular.

O criminoso usou uma faca para praticar o assalto e disse aos policiais que pretendia retornar a Cambará/Pr, cidade onde reside. Ele recebeu voz de prisão por roubo agravado e foi recolhido na cadeia pública local.