Policiais militares da Rotam e da Agência Local de Inteligência (ALI) da 4ª Companhia prenderam no início da noite de sexta-feira (1º), em Santo Antônio da Platina/PR, Fábio C P, procurado pela Justiça pelo crime tentativa de homicídio qualificado.

O foragido foi abordado na rua Ivo Farto Brito, no bairro Colina Verde, após denúncias informando que ele estaria frequentado bares naquela localidade.

De acordo com as investigações, no dia 27 de julho de 2021, em um bar na Vila São José, Fábio desferiu três facadas nas costas do proprietário do bar após discussão sobre suposta diferença de troco no importe de R$ 30 e também golpeou um cliente na mão com a mesma faca. O proprietário do bar correu perigo de vida conforme concluiu o laudo pericial.