Um homem foi preso pela Polícia Militar sob acusação de ter cometido um furto em Ribeirão Claro, na última sexta-feira (25). Com ele, além de objetos furtados, também foram encontradas drogas.

Segundo a PM, a equipe fazia diligências após um furto e localizou o suspeito, no centro da cidade. Com ele ainda foi encontrado dinheiro. Não foi divulgado o local onde aconteceu o furto ou o que foi furtado pelo suspeito.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão Claro junto com as drogas e objetos recuperados.