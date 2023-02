Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar agiu rápido na noite de ontem (15) e prendeu uma quadrilha de assaltantes que roubou o Posto Mazoti, em Joaquim Távora/PR. O crime ocorreu por volta das 22h45.

Os bandidos fugiram pela PR-092 e acessaram uma estrada rural no bairro Ribeirão Bonito, em Santo Antônio da Platina/PR, para desviar do Posto da Polícia Rodoviária Estadual e sair na BR-153, mas se depararam com um bloqueio policial.

Houve troca de tiros e um dos criminosos foi baleado. Ao todo três assaltantes foram presos e uma arma de fogo apreendida. O dinheiro levado do posto de combustível (cerca de R$ 2 mil) foi recuperado pela PM.