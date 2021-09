Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma denúncia anônima resultou na prisão de um homem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas na noite de domingo (5), na Vila Cunha, em Ribeirão do Pinhal/PR.

De acordo com as informações recebidas por policiais do 2º Pelotão, tratava-se de um grupo de pessoas de Apucarana/PR que mudou-se há pouco tempo na residência localizada na rua Minas Gerais e estaria praticando o comércio de drogas no endereço.

Durante a abordagem, os policias encontraram sete pessoas na casa, entre elas um adolescente de 16 anos, no entanto, apenas um homem de 23 anos assumiu a propriedade da droga encontrada no local (29 pinos com cocaína). Os PMs também apreenderam três celulares e R$ 10.