Dois veículos e dois televisores tomados de assalto na madrugada de quarta-feira (6), em Japira/PR, foram recuperados pela Polícia Militar poucas hora depois do crime. Os bandidos agiram com violência contra a vítima, e exigia dinheiro.

De acordo com a PM, a equipe policial, através de uma denúncia, foi informada de um assalto em uma casa em Japira, sendo levados dois veículos e duas televisões. Imediatamente foram acionadas todas as equipes para realizar cerco na região. Uma delas retornava de patrulhamento na cidade de Conselheiro Mairinck, e próximo à entrada do assentamento Marimbondo foi informada por populares sobre um veículo acidentado, sendo apurado que tratava-se de um dos veículos roubados no assalto. O carro foi recolhido ao pátio da Delegacia de Ibaiti.

Os policiais deslocaram-se à residência da vítima, que relatou ter ouvido um barulho durante a madrugada, e quando se levantou para verificar acabou rendido por dois homens armados com pistolas e com máscaras no rosto, exigindo dinheiro, e que ao perceberem que não havia, subtraíram duas televisões, duas armas de fogo e dois veículos.