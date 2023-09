Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em uma ação rápida e eficiente, policiais militares da Rádio Patrulha (RPA) da 4ª Companhia recuperaram dois televisores furtados em Santo Antônio da Platina/PR.

A ação começou após uma denúncia de furto em uma residência na rua Anézia Lemes. As equipes de Rádio Patrulha composta pelo cabo Santos e soldados Da Silva, Jacob e Erius, receberam as informações do Copom (Operações da Polícia Militar) e iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado na Vila Santa Terezinha.

Durante a abordagem, o suspeito, de 25 anos, confessou o furto dos televisores e indicou aos policiais onde havia deixado os objetos.

Os PMs recuperaram os televisores e deram voz de prisão ao suspeito. Ele foi encaminhado à 38ª Delegacia Regional de Polícia, onde foi autuado em flagrante por furto.

Durante a abordagem ao suspeito, o soldado Rodrigo, que estava em horário de folga, apoiou a ação.