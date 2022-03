Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (18), cerca de 1,6 tonelada de maconha, transportada em um fundo falso de um caminhão baú, em Santa Lúcia, no oeste do Paraná. O veículo, com placas de Joinville (SC), tombou na BR-163.

A PRF recebeu a informação do tombamento por volta das 11 da manhã. No local do acidente, a equipe encontrou, dentro de um fundo falso na frente do baú, diversos fardos de maconha que caíram com a colisão.

Foi necessária a ajuda de pessoas que passavam pela via para descarregar a droga do caminhão. O motorista do veículo fugiu após o tombamento.

A ocorrência deve ser encaminhada à Polícia Civil de Capitão Leônidas Marques (PR).