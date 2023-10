Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 43 mil dólares (R$ 218 mil) com um motorista na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, na manhã desta terça-feira (10). O homem de 62 anos, que transportava o dinheiro, não soube explicar a origem dos valores em espécie.

Os maços de dinheiro estavam numa mochila, no porta-malas. O suspeito disse apenas que faria a entrega do dinheiro para pagamento de tripulantes de um navio estrangeiro. Mas não soube afirmar o nome do navio ou do comandante da embarcação estrangeira.

O dinheiro e o motorista foram levados à Polícia Federal para explicações e investigações.