Durante uma operação de fiscalização na BR-277, em Cascavel, equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF) e da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Paraná apreenderam cerca de duas toneladas de maconha escondidas em um caminhão frigorífico, na noite de sábado (11).

De acordo com as informações dos policiais, durante a vistoria do caminhão, foi encontrado um compartimento oculto por um fundo falso dentro do baú frigórifico. Nesse compartimento havia diversos fardos de maconha, totalizando 1.956 kg da droga.

O motorista foi preso em flagrante e relatou aos policiais que receberia um pagamento de R$ 5 mil para transportar a droga até o estado de São Paulo.