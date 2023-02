Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta semana, os policiais civis da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho deram cumprimento a dois mandados de internações de menores, expedidos pela Vara da Infância e Juventude.

Uma adolescente de 17 anos, moradora do Bairro da Pedreira, com passagens policiais por tráfico de drogas e drogas para consumo pessoal, teve sua internação-sanção decretada pelo prazo de 45 dias, a ser cumprido no Centro de Socioeducação de Curitiba/PR.

Tão logo cumprida a medida a menor foi encaminhada para a unidade de destino, local onde permanece a disposição do Juízo da Vara da Infância e Juventude.

O outro adolescente, também com 17 anos de idade, morador do Bairro Vila Scyllas, com passagens policiais por tráfico de drogas, vias de fato, desobediência e ameaça, teve sua internação-sanção decretada pelo prazo de 45 dias, para ser cumprido no CENSE II na cidade de Londrina/PR, local que foi encaminhado e permanece a disposição da Vara da Infância e Juventude.

A Polícia Civil destaca o trabalho que vem realizando em cooperação com o Poder Judiciário, cumprindo determinações judiciais dessa natureza, preservando sempre a integridade física e psicológica dos menores infratores, bem como garantindo a segurança pública da população de Jacarezinho.