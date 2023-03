Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ação da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal resultou na prisão de uma mulher de 34 anos na manhã desta segunda-feira (27). A equipe diligenciou em torno do caso e executou a ordem de prisão no centro da cidade. Não houve resistência.

A determinação do Poder Judiciário estava aberta desde 19 de outubro de 2022 pela Vara de Execuções Penais. Contra a mulher, a Justiça expediu mandado de prisão em razão de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (não cabe mais recursos) cominando uma pena de cinco anos em regime semiaberto.

Após ser detida (foto) foi encaminhada para Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.