A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da equipe da Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, prendeu um homem de 57 anos no município de Jundiaí do Sul. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (25) no centro da cidade. Contra ele, a Justiça da comarca expediu mandado de prisão em razão de condenação transitada em julgado pela prática de diversos crimes de estelionato. Ele foi apenado a um ano sete meses e sete dias de prisão e não cabe mais recurso. Além do estelionato, também respondeu processo criminal por furto e direção perigosa. Encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes/PR.