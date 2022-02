Operação realizada pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (3) prendeu um homem de 58 anos, no distrito de Triolândia, em Ribeirão do Pinhal/PR, por venda ilegal de combustíveis e crime ambiental.

Munidos de autorização judicial, investigadores de polícia vistoriaram uma residência e confirmaram teor das denúncias. Havia no local (fundos) diversos galões contendo 87 litros de gasolina, 90 litros de etanol, 35 litros de óleo diesel, além de funis.

Os policiais apreenderam agenda contábil com diversos nomes de compradores de combustível naquela localidade. Além disso, havia cigarros de importação proibida no Brasil.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes descritos nos artigos 2°§1° da Lei 8.176/91 e 56 da Lei 9.605/95. Os maços de cigarro serão encaminhados para Polícia Federal.

As investigações apontam que ele abastecia em grande quantidade na cidade de Ribeirão do Pinhal e revendia (com margem de lucro) aos moradores daquele distrito, distante cerca de 20 km de Ribeirão do Pinhal, em estrada não pavimentada. As condições eram impróprias de armazenamento e colocava em risco moradores vizinhos.

A Polícia Civil encaminhará amostras para perícia. O restante do material será descartado ou doado a instituições beneficentes, caso haja autorização da Justiça.