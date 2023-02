Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Operação realizada na manhã desta quinta-feira, 02, pela Polícia Civil (PCPR) prendeu um homem de 23 anos acusado de praticar furtos de gado na região de Ribeirão do Pinhal.

Investigações realizadas pela Delegacia de Polícia ribeiro-pinhalense desvendaram a autoria dos furtos, que ocorriam nas madrugadas. O gado era cercado na propriedade das vítimas, colocado em caminhão próprio e posteriormente vendido a receptadores.

Após os furtos, o criminoso fugiu. Através de apurações de campo, a Polícia Civil chegou ao criminoso que refugiou-se em Cambará. A equipe de Ribeirão do Pinhal deslocou-se até Cambará e, com apoio de investigadores daquele município capturaram o autor no bairro São Francisco. Não houve resistência.

O homem preso foi encaminhado para a Cadeia Pública local e está à disposição da Justiça. O inquérito policial já foi encaminhado ao Ministério Público de Ribeirão do Pinhal.