No dia 15 de agosto, por volta das 7h, em uma padaria localizada no Jardim Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina/PR, um indivíduo, em posse de uma faca, deu voz de assalto à proprietária e vítima e subtraiu R$ 50,00 do caixa e quando iria subtrair o celular da mesma acabou se se evadindo com a chegada de um cliente.

A equipe de investigação obteve acesso à imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e realizou diligências que resultaram na identificação do autor do delito, um adolescente de 17 anos, o qual já tem passagens por atos infracionais.

Em desfavor do adolescente foi instaurado pelo delegado boletim de ocorrência circunstanciado pela prática de ato infracional, equiparado ao roubo majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal).