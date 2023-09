Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) ministrou palestras para mais de 6,8 mil pessoas sobre violência doméstica, cibercimes, serviços de polícia judiciária, rede de proteção e combate às drogas. Ao todo foram 56 ações divididas em diversas cidades do Paraná durante todo o mês de agosto.As palestras fazem parte do projeto PCPR na Comunidade e foram ministradas por investigadores e delegados da PCPR.

Os eventos tiveram como público-alvo alunos, educadores, assistentes sociais, conselheiros tutelares, conselheiros municipais e aconteceram em lugares como escolas, universidades e instituições públicas como secretarias e prefeituras.

O coordenador do PCPR na Comunidade, João Mário Goes, conta que o objetivo das palestras é levar conhecimento e segurança aos paranaenses. “O objetivo é levar conhecimento para a população como forma de prevenção de crimes. São temas e públicos de locais e idades mais variadas possíveis. Tivemos palestras de prevenção contra violência contra a mulher, orientação de segurança para crianças, para adolescentes, para equipes da rede de proteção. É uma forma moderna que a Polícia Civil do Paraná tem de levar mais informação sobre segurança para toda a população paranaense”, afirma.

Entre os dias 21 e 24 de agosto, a PCPR esteve em diversas escolas do município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, levando palestras para alunos de 6 a 11 anos.

Uma das instituições de ensino que recebeu a presença da PCPR foi a Escola Municipal Maria Eulina. A coordenadora Sandra Mara Ramos disse que o projeto foi essencial para levar conscientização para as crianças e também aproximar a instituição dos alunos.“Essa aproximação com a polícia tira o mito de que a polícia é algo que causa medo. É importante eles terem esse aprendizado de que a polícia veio para nos ajudar e que está ali sempre que precisarem”, afirma.

Do número total de palestras, 38 delas abordaram o tema violência doméstica. As palestras sobre o tema também fazem parte da Operação Shamar, iniciada no dia 21 de agosto.A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e promove ações repressivas, educativas e de acompanhamento de medidas protetivas divididas entre as forças de segurança pública.

“Foi desenvolvida uma palestra para subsidiar as ações educativas com foco nas escolas, para que a gente converse sobre a violência doméstica e sobre o histórico do enfrentamento dos paradigmas envolvendo o tema”, afirma a delegada chefe da Divisão de Polícia Especializada da PCPR, Luciana Novaes.

PCPR NA COMUNIDADE–O PCPR na Comunidade é um projeto que acontece regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

SOLICITAÇÃO–Quem tiver interesse no projeto, pode enviar um e-mail para comunicacao@pc.pr.gov.br. O setor de comunicação da PCPR irá entrar em contato para alinhar todas as informações e realizar o evento no local solicitado.