Policiais civis de Ribeirão do Pinhal/PR prenderam, na manhã desta sexta-feira, dia 10, um homem, de 23 anos, acusado da participação em um assalto com emprego de arma de fogo, no centro do município.

Um funcionário de uma farmácia dirigiu-se até uma agência bancária, quando foi rendido por um assaltante, o qual levou cerca de R$ 5 mil em dinheiro que estava em um malote.

Investigadores de polícia foram a campo e identificaram o autor. Ele registra passagens por roubo majorado. A Polícia Civil solicitou à Justiça a expedição de mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi acolhida.

Através de diligências no município, o ladrão foi localizado e preso. Em seguida, encaminhado para a Cadeia Pública de Bandeirantes, onde aguarda julgamento.

O Inquérito já foi encaminhado para o Ministério Público.