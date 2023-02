Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma equipe da Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (27) dois suspeitos pelo homicídio do caminhoneiro Alexandre Henrique Karpinski Araújo, ocorrida no dia 13 deste mês, na cidade de Castro, região dos Campos Gerais.

Segundo o Delegado Marcondes Alves Ribeiro, os dois detidos, com 25 e 35 anos de idade, são investigados por delito de homicídio qualificado por motivo fútil e poderão, ao final do processo judicial, ser condenados a pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão.

Outros dois suspeitos de envolvimento no crime, um homem de 47 anos de idade, e um adolescente de 16 anos, responderão em liberdade. Todos já prestaram depoimento na Delegacia de Castro.

De acordo com as investigações, a vítima estava em frente a um estabelecimento comercial, quando os investigados chegaram num veículo Volkswagen Gol. Inicialmente dois homens desceram do carro e seguiram em direção à vítima. Em seguida, eles retornam ao carro e um terceiro suspeito desce do veículo, se dirige até a vítima e efetua um disparo de arma de fogo. Uma câmera de segurança de um estabelecimento vizinho registrou toda a ação.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no caminho para o hospital, em Ponta Grossa.