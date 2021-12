Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio do Procon, da Associação Brasileira de Combate à Falsificação e da Secretaria de Urbanismo, deflagrou na manhã desta terça-feira (7) uma operação para combater crimes contra o consumidor. Ao todo foram expedidos 26 ordens judiciais, sendo nove mandados de prisão e 17 de busca e apreensão, contra uma organização criminosa..

A PCPR identificou os criminosos e os detalhes da ação da organização criminosa após oito meses de investigações de alta complexidade. Entre os crimes investigados estão estelionato, indução do consumidor a erro e crimes contra a saúde pública.

Mais de 40 policiais estão nas ruas desde as primeiras horas desta terça-feira. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Curitiba, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Colombo e São José dos Pinhais.