A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) uma nova fase da operação que investiga um grupo criminoso suspeito de lesar vítimas através do ‘Jogo do Tigrinho’. Os agentes cumprem um mandado de busca e apreensão decorrente de crimes relacionados a jogos de azar.

“Este é um desdobramento da ação que fizemos em novembro, onde prendemos três pessoas e apreendemos carros e motos de luxo, 3,2 mil dólares, 700 reais, aparelhos eletrônicos e armas de fogo”, conta o delegado da PCPR Tiago Dantas.

De acordo com as investigações, os indivíduos utilizavam caça-níquel eletrônico para enganar vítimas em todo o país. Os indivíduos são investigados por crime contra a economia popular, associação criminosa, exploração de loteria sem a autorização legal e lavagem de dinheiro.