Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após tentativas frustradas de negociação para liberação do quilômetro 25 da BR-101, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) precisar utilizar bombas, cavalaria e o Batalhão de Choque para retirar os manifestantes da estrada, na tarde desta quinta-feira (3).

Houve um pouco de resistência por parte dos manifestantes, gerando um confronto. Conforme a PRF, a negociação contou com a ordem judicial que determina a liberação da via, o pronunciamento realizado pelo presidente Jair Bolsonaro para as liberações dos trechos de rodovias bloqueados.

Conforme a PRF, a negociação contou com a ordem judicial que determina a liberação da via, o pronunciamento realizado pelo presidente Jair Bolsonaro para as liberações dos trechos de rodovias bloqueados.

Por este motivo, a cavalaria e a tropa de choque foram acionados para prestarem reforços. Os manifestantes saíram do local após o uso de bombas de efeito moral, depois, os materiais que deixavam a pista intransitável foram retirados com o uso de máquinas.