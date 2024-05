A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (16) imagens de uma agressão contra um idoso, no bairro Cajuru, em Curitiba. A vítima, de 60 anos, é atingida por socos e chutes, e mesmo após ser derrubada no chão, segue sendo agredida pelo suspeito. Segundo as investigações, a violência teria começado após uma discussão por conta de um lixo jogado na rua.

“Através das imagens de câmeras de segurança, constatamos as agressões praticadas contra o homem, as quais causaram danos na visão do idoso. Solicitamos a colaboração da população para identificarmos o autor do crime”, afirma o delegado da PCPR Wallace de Oliveira Brito.

A PCPR segue investigando o fato e realizando diligências a fim de identificar o suspeito e esclarecer a dinâmica do crime.

Veja as imagens da agressão contra o idoso

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

Assista ao vídeo das agressões:

https://www.instagram.com/reel/C7CLAstuDYL/?igsh=bnoyOXAxMWV3ZGdw