A Polícia Civil investiga a morte de uma menina, de 11 anos, depois que o Samu foi acionado para atestar o óbito da criança em casa, na manhã deste sábado (24). A situação foi registrada no bairro São Vicente, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima era uma pessoa com deficiência (PCD), com complicações neurológicas e físicas desde o nascimento, usava medicamentos contínuos e sonda.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Samu chegou ao local e encontrou a criança morta. A mãe da menina contou que a filha dormia no mesmo quarto que ela e que estava com tosse durante a noite desta sexta-feira (23). A mulher relatou que estava muito cansada e que pegou em um sono profundo, pois a menina estava tranquila. Ao acordar pela manhã deste sábado, no entanto, percebeu que a filha não estava respirando.