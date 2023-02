Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar do Paraná atendeu 5.721 ocorrências nos sete municípios do Litoral desde o dia 12 de dezembro de 2022 até esta segunda-feira (6). A perturbação do trabalho ou sossego alheio prossegue como a principal ocorrência, com 911 atendimentos desde o início das atividades da temporada. Os policiais também prenderam 129 pessoas que estavam com mandados em aberto e encaminhou 329 para a delegacia por flagrante delito.

O porta-voz da PMPR no Verão Maior Paraná, capitão Rafael Risoni, reforça a importância do policiamento para garantir a ordem pública e mais segurança aos moradores e veranistas. “O policiamento preventivo e repressivo promove segurança para todas as pessoas. As ocorrências são atendidas o mais breve possível, com resposta rápida, coibindo a incidência de crimes durante a temporada de verão”, explica.

As equipes policiais abordaram 25.539 pessoas, fiscalizaram 8.138 veículos e 327 estabelecimentos. As ações resultaram na apreensão de 22 armas de fogo e na recuperação de 29 veículos.

É importante também a participação da população, pois isso nos ajuda a agir de forma mais rápida em vários casos. Contamos sempre com as denúncias pelos canais da Polícia Militar para que possamos promover uma temporada mais segura para todos”, afirma Risoni.

A Polícia Militar conta com módulos móveis distribuídos por toda a orla das praias do Litoral. Nessas unidades, os policiais fazem atendimentos e dão orientações para as famílias, além de distribuir pulseirinhas de identificação para as crianças. Ao todo, as equipes já entregaram 18.571 unidades.

DENÚNCIAS– A Polícia Militar reforça os principais canais de denúncias que podem ser utilizados pela população, como o telefone 190, o aplicativo 190PR e o disque-denúncia 181, que possibilita o registro da ocorrência de forma anônima.

VERÃO MAIOR PARANÁ– O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.