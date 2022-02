Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 09:40, desta terça 15, Solicitante relata que encontraram uma arma de fabricação caseira no porão da escola.

Em atendimento a esta ocorrência, equipe de RPA deslocou até o Colégio Estadual Cívico Militar José Pavan, na Vila São Pedro, onde em contato com Policial Militar da Reserva, este entregou a equipe *uma arma de fabricação caseira e uma munição cal. 22, que fora localizado por uma das funcionárias do colégio em um pequeno acesso ao porão do referido colégio.

Relata ainda que todo o dia ocorre verificações no local, levando a crer que o objeto tenha sido depositado na noite do dia anterior (14/02/2022) para o dia atual.

Diante do exposto, a equipe recolheu o armamento e a munição e orientou as partes. Coube a confecção do boletim e o encaminhamento do armamento e a munição para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

Major QOPM Emerson Castelo Branco Oliveira,

Comandante Interino do 2º BPM

