Por volta das 23:00 horas na data de ontem (30/11) a equipe da Agência Local de Inteligência da Polícia Militar, vinha recebendo informações de que um indivíduo realizava a venda de entorpecentes no Conjunto Pedro Scandolo na cidade de Jacarezinho.

Os policias militares receberam informações de que o suspeito teria recebido grande quantidade de entorpecentes em sua residência.

Em posse da denúncia, a equipe deslocou até o endereço supracitado e no local foi recebida pelo denunciado que após exposto os teores da denúncia, confessou que estava de posse de entorpecentes e franqueou a entrada e indicou em seu quarto onde estariam os entorpecentes que se tratava de *uma porção grande de cocaína (88g.)* que estava na gaveta da cômoda e *três tabletes de maconha (2.840g.)* que estavam em uma mochila embaixo da cama.

Ainda em buscas pelo quarto foi localizado 17 _eppendorfs_ vazios, uma faca com vestígios de maconha e *seis munições de calibre .22.* Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indivíduo (21 anos) e encaminhado até o Pronto Socorro para laudo de integridade física, logo após até a 1ª Cia para confecção do boletim e posteriormente a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, com os entorpecentes e objetos.