A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 450 quilos de maconha e prendeu um jovem, de 19 anos, nesta quinta-feira (25), na PR-082, em Jardim Alegre, na região Norte do Estado.

A apreensão aconteceu após uma equipe em patrulhamento na rodovia receber informações da Agência Local de Inteligência (ALI), da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, de que havia um veículo transitando pela rodovia e que fugiu de uma abordagem policial.

Em seguida, após a identificação do veículo, foi feito um bloqueio policial. O condutor avançou contra os militares estaduais e foi necessário atirar contra os pneus e o capô, possibilitando a abordagem.O motorista abandonou o carro e fugiu por uma plantação de milho, mas foi alcançado pelos policiais.

Durante a fiscalização, a equipe descobriu que as placas do veículo não eram verdadeiras e que o carro havia sido furtado em Foz do Iguaçu, na região Oeste. Dentro dele foram encontrados dezenas de pacotes e tabletes de maconha que totalizaram 450 quilos.

O condutor, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jardim Alegre.