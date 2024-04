Uma perseguição policial percorreu mais de 20 quilômetros na região central do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (5). Um suspeito, com um veículo Toyota Corolla recheado com drogas, recebeu ordem de parada na BR-277. Entretanto, o criminoso não respeitou os policiais, acelerou e iniciou fuga.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) perseguiu o suspeito pela rodovia, adentrou na PR-364, sentido Inácio Martins, e, após cerca de 20 quilômetros, viu o suspeito jogar o veículo em uma área de mata e fugir a pé.

O criminoso não foi localizado. No veículo foram encontrados 300,65kg de maconha dispostos no porta-malas. Também foi verificado que a placa de identificação estava adulterada, sendo o veículo original com registro de roubo ocorrido em março deste ano no estado do Rio Grande do Sul.