A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou duas prisões neste domingo (17), de suspeitos de participação no crime que resultou na morte da médica Thayani Garcia Silva, em Maringá. A jovem estava em frente a casa da avó, quando foi surpreendida pelos atiradores.

Os homens tentaram um assalto e a médica acabou baleada. O primo da vítima saiu da residência para ver o que tinha acontecido e também foi baleado, porém, segue internado.

Com base em relatos de testemunhas, a PMPR chegou ao endereço de um dos suspeitos e encontrou as roupas e a arma utilizada no crime. O indivíduo também apontou o endereço do outro suspeito, que estava em Mandaguaçu, e também foi preso.