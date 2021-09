Polícia quer saber que corrida de cavalos era aquela em Piraquara; vídeo viralizou

Polícia Civil do Paraná está investigando uma corrida de cavalos que aconteceu, em Piraquara, no último domingo (29). Um vídeo com imagens do evento ‘estranho’ se espalhou nas redes sociais. No vídeo, é possível ver várias carroças fechando a Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomel para a disputa. Na gravação, uma pessoa, não identificada, fala que os participantes trancaram a rodovia para fazer a corrida.

O delegado da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Matheus Laiola, contou que o vídeo já chegou para a investigação.

“Nós recebemos um vídeo, onde mostra uma corrida de cavalo que aconteceu no último domingo em Piraquara, em uma avenida. Pelo que consta no áudio do vídeo, essa corrida teria bloqueado o acesso de veículo. Eles bloquearam tudo para que acontecesse a corrida” Disse.

Laiola confirmou que a corrida foi feita de maneira clandestina.

“A corrida por si só não teve autorização pelo poder público municipal. A gente precisa identificar essas pessoas para verificar as condições desses animais, o score corporal deles, se estavam com casco ou não e aí sim, autuá-los perla prática de maus-tratos”. Falou.

A Polícia Civil busca identificar quem organizou e avaliar a situação dos cavalos. Quem souber quem são os participantes, podem ligar de forma anônima para a DPMA: (41) 3251-6200.

Vídeo

Veja o momento em que a corrida acontece em Piraquara.