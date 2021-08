Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 32 anos foi preso na noite de sexta-feira (7), em Santo Antônio da Platina/PR, pelos crimes de desacato, embriaguez ao volante e porte ilegal de munição.

De acordo com a PM, um policial transitava pela avenida Frei Guilherme Maria, após escala de serviço, quando se deparou com um GM Cruze obstruindo a via pública. O policial perguntou ao motorista se estava tudo bem, que respondeu, segundo o policial, de forma ríspida.

O policial deu voz de abordagem ao motorista e ao passageiro do veículo, e solicitou apoio ao Copom (Centro de Operações Policiais). No interior do veículo, os policiais encontraram uma caixa com 50 munições calibre .25. O motorista realizou o teste do bafômetro, que constatou que ele estava embriagado.

O motorista, que já possui passagem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e o passageiro (28 anos) foram encaminhados à 38ª Delegacia Regional de Polícia.