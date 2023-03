Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um policial militar salvou a vida de uma criança de três anos no último sábado, 25, na cidade de Andirá. Segundo informações do Boletim de Ocorrências, um homem de 33 anos chegou ao Pelotão de Polícia solicitando por socorro com a criança no colo.

Imediatamente percebeu que a criança estava desmaiada e com a pele azulada, sinais de engasgo. Então foi realizada manobra de desobstrução, com a criança apoiada em um dos braços, onde inclinada, foram realizadas compressões com as mãos nas suas costas.

Após a segunda tentativa acabou desobstruindo. Por conta da dificuldade de comunicação com o SAMU a equipe PM não teve alternativa e optou pelo encaminhamento do pai e filho na viatura policial com prioridade até o pronto socorro de Andirá, sendo atendida pela médica de plantão.