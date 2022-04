Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma discussão entre um casal terminou em morte na madrugada desta segunda-feira (18), em Matinhos, no litoral paranaense. Um homem identificado como Rafael Dacoll, 37 anos, morreu após levar uma facada da sua namorada, Adriana Ferraz Tourinho, de 42 anos.

De acordo com informações do site E+Notícias, Adriana relatou aos policiais que ela e o companheiro estavam bebendo desde o fim da noite de domingo (17) e que começaram a discutir por questões familiares. Rafael teria insultado a namorada e os parentes dela e ela teria pedido várias vezes que ele parasse com os xingamentos.

Ainda de acordo com o relato da agressora, como o namorado não parou com as ofensas, ela foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu a vítima com um golpe no abdômen. Ela contou aos policiais que imaginou que o ferimento havia sido superficial e que, ao examinar o namorado ferido, acreditou que ele estava dormindo, já que fazia ruídos semelhantes a um ronco.