As polícias Civil e Militar do Paraná apreenderam mil caixas de cigarro contrabandeados escondidos na carga de um caminhão no município de Itaguajé, no Norte, na manhã desta quarta-feira (29). Estima-se que o prejuízo ao crime organizado seja de R$ 4 milhões.

A ação ocorreu após a base da Operação Hórus receber a informação de que um veículo chegaria ao município com uma carga ilícita e que teria como destino o estado de São Paulo.

Uma equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), do Batalhão de Polícia Rodoviária, juntamente com policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), iniciou buscas no município e localizou o veículo já na divisa entre os dois estados.

Durante a abordagem, o motorista confirmou que havia uma grande quantidade de cigarros embaixo da cana-de-açúcar. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal. Os cigarros apreendidos foram levados para a Receita Federal, em Maringá.

OPERAÇÃO HÓRUS– O objetivo da Operação Hórus é combater o crime organizado, bem como a entrada e saída de produtos de contrabando, ao longo dos 16,8 mil quilômetros de fronteira terrestre no Brasil. Para isso, mais de 800 profissionais de segurança pública atuam diariamente nos estados do Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Pará e Rio Grande do Sul.

A ação conta com a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militares, Ibama, Receita Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira.