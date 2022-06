Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente envolvendo um VW/Gol e um caminhão provocou a morte da técnica de enfermagem Júlia N. A. S. R, 31, na tarde desta sexta-feira (17), na PR-431, em Jacarezinho/PR.

O acidente aconteceu por volta das 14h, próximo à Usina Dacalda. Júlia dirigia o Gol que, segundo o motorista do caminhão, teria invadindo a pista contrária provocando a colisão frontal.

O carro ficou completamente destruído, e a técnica de enfermagem, que morava em Jacarezinho, presa às ferragens do veículo. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu se deslocaram para o atendimento à ocorrência, mas quando chegaram ao local a vítima já estava em óbito.