O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) do Paraná divulgou nesta segunda-feira (1º) o balanço da Operação Páscoa, realizada entre os dias 28 e 31 de março. A operação intensificou o policiamento nas rodovias do estado com o objetivo de coibir crimes, transgressões penais e infrações de trânsito.

Os resultados obtidos foram positivos, com um aumento significativo de 121% no número de condutores flagrados dirigindo sob a influência de álcool, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 42 autuações em 2024 contra 19 em 2023. Deste total, 11 motoristas foram presos por crime de trânsito (Art. 306 do CTB), por dirigir com a capacidade psicomotora alterada pelo álcool.

A operação também registrou um aumento no número de imagens de radar capturadas: 7.657 em 2024 contra 6.321 em 2023, um aumento de 21%. O número de testes etilométricos realizados também subiu significativamente: 1.533 em 2024 contra 713 em 2023, um aumento de 115%.

Por fim, o número de autos de infração de trânsito lavrados também apresentou aumento: 2.219 em 2024 contra 1.529 em 2023, um crescimento de 45%.