A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, no norte do Paraná, manifestou-se pela primeira vez após a confusão na festa de aniversário da cidade que terminou com cinco pessoas esfaqueadas, na noite do último sábado (27).

“Visando assegurar a segurança de todos os presentes, a comissão organizadora tomou medidas imediatas. O número de seguranças que já estava de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foi aumentado para aprimorar os procedimentos de revista nas entradas”, disse em nota.

De acordo com as primeiras da Polícia Militar (PM), o caso começou com uma briga durante um show de música sertaneja no Terminal Turístico Paranatur. A PM relatou que um homem teria dado golpes de faca em, pelo menos, cinco pessoas da plateia.

Leia na íntegra a nota da prefeitura sobre as cinco pessoas esfaqueadas em festa de aniversário:

Gostaríamos de informar que, infelizmente, ocorreu um incidente de violência durante nosso evento na última noite. No entanto, é com grande alívio que comunicamos que todas as vítimas foram prontamente encaminhadas para o Hospital Municipal, e de acordo com a equipe médica, todas elas estão com ferimentos leves e fora de perigo iminente.

Por questões de segurança adicional, um dos feridos foi transferido para Londrina, mas é importante ressaltar que ele já se encontra em sua residência e não corre mais nenhum risco.

Visando assegurar a segurança de todos os presentes, a comissão organizadora do evento tomou medidas imediatas. O número de seguranças que já estava de acordo com as exigências do corpo de bombeiros e polícia militar foi aumentado para aprimorar os procedimentos de revista nas entradas.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os participantes e colaboradores do evento. Estamos em cooperação contínua com as autoridades locais para garantir que medidas adicionais de segurança sejam implementadas conforme necessário.